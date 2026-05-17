Śledztwo po śmiertelnym wypadku w Bydgoszczy. Z okna wypadł obywatel Wielkiej Brytanii

2026-05-17, 11:00 Tatiana Adonis/KB

Do tragicznego zdarzenia doszło w Bydgoszczy przy ul. Batorego/fot. Marcin Kupczyk

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 54-latka. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór przy ulicy Batorego w Bydgoszczy.

Wiadomo, kim był mężczyzna, który wypadł z okna kamienicy przy ulicy Batorego w Bydgoszczy.





- Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 54-letni obywatel Wielkiej Brytanii z nieznanej przyczyny wypadł z okna na drugim piętrze budynku - mówi Jakub Skrzypek z biura prasowego bydgoskich policjantów. - Niestety mimo podjętej przez ratowników reanimacji nie udało się uratować życia mężczyzny . O wszystkim poinformowano prokuratora, który zadecydował o zabezpieczeniu ciała w zakładzie medycyny sądowej. Prokuratorskie śledztwo wyjaśni okoliczności tego zdarzenia.





Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich , a do sprawy nikogo nie zatrzymano.

TUTAJ