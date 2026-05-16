Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Nie żyje mężczyzna, który wypadł z okna na ul. Batorego

2026-05-16, 23:30 Marcin Kupczyk/DW

Okoliczności tragedii będą ustalane pod nadzorem prokuratora/Fot Marcin Kupczyk

Do wypadku doszło w sobotę (16 maja) ok. godziny 22.20. Z okna na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Batorego w Bydgoszczy wypadł mężczyzna w wieku ok. 60 lat.

Świadkowie zdarzenia powiedzieli Polskiemu Radiu PiK, że chwilę wcześniej usłyszeli krzyk, po czym na chodnik upadł mężczyzna. Gdy podeszli bliżej, zorientowali się, że nie żyje.



Na miejscu pojawiło się pogotowie i policja. Okoliczności tragedii będą ustalane pod nadzorem prokuratora.



Do tematu będziemy wracać.