140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno. Oszuści podszyli się pod rodzinę i policję

2026-02-17, 14:30  Marek Ledwosiński/BN
140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno/fot. Pixabay

140 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Lipno/fot. Pixabay

Mieszkanka gminy Lipno padła ofiarą oszustów działających metodą „na legendę”, w tym przypadku wypadku drogowego. Kobieta wiedziała o podobnych przestępstwach, jednak pod wpływem silnych emocji i presji czasu przekazała przestępcom swoje oszczędności.

Do 90-letniej seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową. Roztrzęsionym głosem poinformowała, że razem z synem seniorki mieli poważny wypadek samochodowy. Oszustka twierdziła, że potrącili na przejściu dla pieszych ciężarną kobietę, która zginęła. Gdy seniorka zapytała o zmieniony głos, rozmówczyni tłumaczyła to obrażeniami po wypadku. - Oszustka wyjaśniła, że rzekomo ma złamany nos i wybite zęby - czytamy w policyjnym komunikacie. - Syn nie mógł rozmawiać, bo był ranny. Po chwili rozmowę przejęła kobieta przedstawiająca się jako policjantka, która oświadczyła, że syn kobiety trafi do więzienia. Można tego jednak uniknąć wpłacając pieniądze - dodają funkcjonariusze.

Działając w silnym stresie, kobieta podjęła brzemienną w skutkach decyzję. - Pod wpływem emocji seniorka oddała nieznanemu mężczyźnie 140 tysięcy złotych - przekazała nadkom. Małgorzata Małkińska z lipnowskiej policji. Oszuści obiecali, że przywiozą jej syna do domu w ciągu godziny. Gdy tak się nie stało, seniorka skontaktowała się z rodziną. Okazało się, że żadnego wypadku nie było, a bliscy są bezpieczni.

Z tego powodu policja po raz kolejny apeluje o ostrożność:

  • Nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom ani nie przelewajmy ich na wskazane przez nie konta.
  • W sytuacji presji i silnych emocji przerwijmy rozmowę i samodzielnie skontaktujmy się z rodziną.
  • W razie wątpliwości należy zadzwonić do najbliższej jednostki policji.

Funkcjonariusze przypominają: prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Region

Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

2026-02-17, 13:31
Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

Policjanci uratowali życie starszemu panu. Niewiele brakowało, by zamarzł na przystanku

2026-02-17, 12:20
Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

Najstarszy w kraju orszak kozy wyruszył na ulice Inowrocławia. Zabawa na koniec karnawału

2026-02-17, 11:28
Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

Siedem mieszkań pod klucz we Włocławku. Z myślą o tych, którzy wpadli w lukę czynszową

2026-02-17, 10:38
Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

2026-02-17, 09:29
Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

2026-02-17, 09:25
Kurator oświaty: Zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkania z minister edukacji [Rozmowa Dnia]

Kurator oświaty: Zapraszamy nauczycieli i rodziców na spotkania z minister edukacji [Rozmowa Dnia]

2026-02-17, 09:03
Około 50 tys. osób bez ogrzewania, odwołane lekcje. Trwa usuwanie awarii we Włocławku [aktualizacja, zdjęcia]

Około 50 tys. osób bez ogrzewania, odwołane lekcje. Trwa usuwanie awarii we Włocławku [aktualizacja, zdjęcia]

2026-02-17, 08:00
Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

2026-02-17, 07:40

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę