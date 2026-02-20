Wpadli do sklepu w Toruniu. Jeden z nich groził ochroniarzowi nożem [wideo]

Policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu/Fot. KMP w Toruniu
Policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu. Jeden z nich groził ochroniarzowi nożem. Wczoraj sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.
Sklepowi rabusie za cel postawili sobie obrabowanie jednego ze sklepów na Bydgoskim Przedmieściu.
- Mężczyzna wszedł do marketu, a następnie wyniósł z niego artykuły spożywcze o wartości przekraczającej 100 złotych. Jego znajomy czekał przy drzwiach, po czym zagroził nożem ochroniarzowi, który próbował powstrzymać sprawców przed wyniesieniem towaru - opisuje - mówi podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.
Mężczyźni uciekli. Policjanci z nagrań monitoringu wiedzieli, kogo i gdzie szukać.
- Po krótkim czasie funkcjonariusze Grupy Szybkiego Reagowania obezwładnili, zatrzymali i wyprowadzili ukrywających się w pobliskiej kamienicy mężczyzn. Byli to mieszkańcy Torunia w wieku 39 i 25 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu - mówi Dominika Bocian.
Następnego dnia usłyszeli zarzuty, ale nie dotyczą wyłącznie tego zdarzenia. Śledczy mają dowody na to, że mężczyźni są najprawdopodobniej odpowiedzialni także za inne przestępstwa przeciwko mieniu.
- Z ustaleń śledczych wynika, że w sposób szczególnie zuchwały przynajmniej czterokrotnie okradali markety, wynosząc z nich artykuły spożywcze i przemysłowe. Policjanci nie wykluczają, że zarzuty zostaną jeszcze uzupełnione o inne, podobne przestępstwa - uściśla Dominika Bocian.
Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury.
Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Mówi podkom. Dominika Bocian
Policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu/Wideo KMP w Toruniu
