Wpadli do sklepu w Toruniu. Jeden z nich groził ochroniarzowi nożem [wideo]

2026-02-20, 11:30 Michał Zaręba/DW

Policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu/Fot. KMP w Toruniu

Policjanci z Grupy Szybkiego Reagowania zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklepy w Toruniu. Jeden z nich groził ochroniarzowi nożem. Wczoraj sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

Sklepowi rabusie za cel postawili sobie obrabowanie jednego ze sklepów na Bydgoskim Przedmieściu.



- Mężczyzna wszedł do marketu, a następnie wyniósł z niego artykuły spożywcze o wartości przekraczającej 100 złotych. Jego znajomy czekał przy drzwiach, po czym zagroził nożem ochroniarzowi, który próbował powstrzymać sprawców przed wyniesieniem towaru - opisuje - mówi podkom. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.



Mężczyźni uciekli. Policjanci z nagrań monitoringu wiedzieli, kogo i gdzie szukać.



- Po krótkim czasie funkcjonariusze Grupy Szybkiego Reagowania obezwładnili, zatrzymali i wyprowadzili ukrywających się w pobliskiej kamienicy mężczyzn. Byli to mieszkańcy Torunia w wieku 39 i 25 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu - mówi Dominika Bocian.



Następnego dnia usłyszeli zarzuty, ale nie dotyczą wyłącznie tego zdarzenia. Śledczy mają dowody na to, że mężczyźni są najprawdopodobniej odpowiedzialni także za inne przestępstwa przeciwko mieniu.



- Z ustaleń śledczych wynika, że w sposób szczególnie zuchwały przynajmniej czterokrotnie okradali markety, wynosząc z nich artykuły spożywcze i przemysłowe. Policjanci nie wykluczają, że zarzuty zostaną jeszcze uzupełnione o inne, podobne przestępstwa - uściśla Dominika Bocian.





Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury.

Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Za popełnione przestępstwa grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.