Był poszukiwany europejskim nakazem i trzema listami gończymi. Wpadł podczas kontroli drogowej

2026-02-17, 13:31 MG

51-latek wpadł podczas kontroli drogowej/fot. materiały policji

Bydgoscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu, który był poszukiwany przez sądy i prokuratury Europejskim Nakazem Aresztowania oraz trzema listami gończymi. 51-latek trafił do aresztu.

Funkcjonariusze patrolowali bydgoskie Śródmieście i na ul. Zamoyskiego zatrzymali do kontroli kierującego Seatem. - Podczas rozmowy z kierowcą, zwrócili uwagę na zdenerwowanie i unikanie kontaktu wzrokowego zarówno przez niego, jak i pasażera. Już za chwilę wiedzieli, skąd to zachowanie – informuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - W pierwszej kolejności ustalili, że tablice rejestracyjne zamocowane na Seacie przypisane są do innego pojazdu. To jednak był dopiero początek historii.



Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych danych personalnych pasażera okazało się, że nie mając przy sobie dokumentów, podaje fałszywe dane. - 51-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego podawał częściowe dane znajomego mieszkańca Bydgoszczy. Wszystko po to, by uniknąć zatrzymania, gdyż był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania oraz trzema listami gończymi wydanymi przez sądy i prokuratury w Gdańsku, Iławie, Warszawie, Elblągu i Bartoszycach – informuje policjantka.



Mężczyzna już trafił do aresztu w Bydgoszczy, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej kary.