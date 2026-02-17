Rozbito potężny gang narkotykowy. Ponad tona niebezpiecznych substancji przejęta przez CBŚP

2026-02-17, 09:25  Mariusz Kluszczyński
Bydgoska prokuratura i CBŚP rozbiły grupę produkującą syntetyczne narkotyki. Przejęto ponad tonę substancji wartych miliony złotych (fot. CBŚP)

Bydgoska prokuratura i CBŚP rozbiły grupę produkującą syntetyczne narkotyki. Przejęto ponad tonę substancji wartych miliony złotych (fot. CBŚP)

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zadali potężny cios zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją syntetycznych narkotyków. W toku wielomiesięcznego śledztwa zabezpieczono ponad tonę niebezpiecznych substancji psychoaktywnych i zlikwidowano kilka profesjonalnych laboratoriów. Dotychczas zarzuty usłyszało dwunastu podejrzanych, którzy na wniosek prokuratora trafili do tymczasowego aresztu.

Pierwsze uderzenie w Inowrocławiu i Osieku Wielkim

Szeroko zakrojone działania operacyjne rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. To właśnie wtedy funkcjonariusze łódzkiego Zarządu CBŚP zlokalizowali pierwsze nielegalne wytwórnie narkotyków syntetycznych. Laboratoria ukryto w hali przemysłowej na terenie Inowrocławia oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Osiek Wielki.

Na miejscu policjanci zabezpieczyli profesjonalny sprzęt służący do syntezy substancji psychotropowych, w tym liczne kuwety i pojemniki, a także półtora kilograma gotowego klofedronu (3-CMC). Zatrzymani wówczas dwaj mieszkańcy powiatu inowrocławskiego usłyszeli zarzuty udziału w wytwarzaniu znacznych ilości narkotyków, co stało się punktem wyjścia do dalszego rozpracowywania całej szajki.

Miliony złotych w narkotykach pod Koninem

Kolejny etap śledztwa przyniósł jeszcze bardziej spektakularne rezultaty w województwie wielkopolskim. W listopadzie 2025 roku służby uderzyły w miejscowości Goplana, gdzie funkcjonowało kolejne laboratorium. Tym razem skala produkcji była porażająca – funkcjonariusze przejęli około 364 kilogramów substancji 3-CMC. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru sięgała 14 milionów złotych.

Zatrzymany na miejscu 35-latek z powiatu konińskiego, mimo postawionych zarzutów i wielokrotnej karalności w przeszłości, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mężczyzna został odizolowany w areszcie śledczym.

Finalna akcja i likwidacja plantacji marihuany

Najnowsza faza operacji miała miejsce pod koniec stycznia 2026 roku i objęła zasięgiem kolejne województwa. Funkcjonariusze ujawnili dwa następne laboratoria w powiecie ełckim oraz w Bielsku Podlaskim. W tym ostatnim miejscu skala procederu była największa – mundurowi przejęli niemal 900 kilogramów gotowego narkotyku.

Równolegle w miejscowości Krynki zlikwidowano dwie plantacje konopi indyjskich, zabezpieczając ponad 200 krzewów marihuany. W ręce policji wpadło kolejnych dziewięciu podejrzanych z Podlasia i Mazur. Prokuratorzy z Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zarzucili im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a sąd przychylił się do wniosków o trzymiesięczny areszt dla wszystkich zatrzymanych.


Zagrożenie dla życia i zdrowia publicznego

Rozbity gang zajmował się produkcją klofedronu, który jest substancją o niezwykle silnym i niebezpiecznym działaniu psychoaktywnym. Eksperci i śledczy podkreślają, że narkotyki syntetyczne wytwarzane w prymitywnych warunkach, bez żadnej kontroli jakości, niosą ze sobą ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń układu nerwowego, ciężkich zaburzeń psychicznych, a nawet nagłego zgonu.

Dzięki skutecznej akcji bydgoskiej prokuratury i CBŚP, ogromna ilość tej trucizny nie trafi do obrotu na czarnym rynku. Śledztwo ma wciąż charakter rozwojowy, co oznacza, że lista osób z zarzutami może się wkrótce wydłużyć.

Bydgoszcz
fot. CBŚP

Region

Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

Działał w Bydgoszczy, miał dostarczać informacje Rosjanom. Wiktor Ź. oskarżony o szpiegostwo

2026-02-17, 09:29
Kurator oświaty: Minister edukacji spotka się z nauczycielami, ale też z rodzicami [Rozmowa Dnia]

Kurator oświaty: Minister edukacji spotka się z nauczycielami, ale też z rodzicami [Rozmowa Dnia]

2026-02-17, 09:03
Trwa usuwanie awarii ciepłowniczej we Włocławku. Lekcje w szkołach odwołane [aktualizacja, zdjęcia]

Trwa usuwanie awarii ciepłowniczej we Włocławku. Lekcje w szkołach odwołane [aktualizacja, zdjęcia]

2026-02-17, 08:00
Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Sprzęt ratujący życie trafił do szpitala w regionie. To wsparcie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

2026-02-17, 07:40
Uczniowie z regionu pracują w laboratoriach. To już VIII edycja warsztatów Collegium Medicum UMK [zdjęcia]

Uczniowie z regionu pracują w laboratoriach. To już VIII edycja warsztatów Collegium Medicum UMK [zdjęcia]

2026-02-17, 06:40
W Bydgoszczy chcą, aby uczniowie mieli nie tylko dyplom, ale także konkretne umiejętności

W Bydgoszczy chcą, aby uczniowie mieli nie tylko dyplom, ale także konkretne umiejętności

2026-02-16, 21:42
Zniszczył kilka aut, powodując ogromne straty. Jest wyrok w sprawie podpalacza

Zniszczył kilka aut, powodując ogromne straty. Jest wyrok w sprawie podpalacza

2026-02-16, 20:30
Grupa mieszkańców Ciechocinka chce referendum w sprawie odwołania burmistrza

Grupa mieszkańców Ciechocinka chce referendum w sprawie odwołania burmistrza

2026-02-16, 19:45
DDX3X - choroba, która pustoszy psychikę dzieci. W Ciechocinku będą o niej rozmawiać specjaliści

DDX3X - choroba, która pustoszy psychikę dzieci. W Ciechocinku będą o niej rozmawiać specjaliści

2026-02-16, 19:30

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę