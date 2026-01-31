Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu

2026-01-31, 21:00 Redakcja

23-latek jest uwikłany w narkotyki/ Fot. KPP w Inowrocławiu

Waga, gotówka i zakazane środki - wszystko to było w mieszkaniu 23-latka z Inowrocławia. Trafił do aresztu.

Policjanci z Inowrocławia od dłuższego czasu pracowali nad tą sprawą.



- Gdy funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem procederu narkotykowego mieli pewność, że 23-latek jest uwikłany w narkotyki, wkroczyli do jego mieszkania na Osiedlu Rąbin. Znaleźli kilogram tak zwanego kryształu, prawie 200 gramów suszu roślinnego, wagę oraz gotówkę - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji. -Wynik badań laboratoryjnych wykazał, że mamy do czynienia z substancją psychoaktywną w postaci 3-CMC oraz marihuaną - dodaje.



Inowrocławianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.