Chciał sprzedać kilogram środków odurzających. Wszystko miał gotowe w mieszkaniu
Waga, gotówka i zakazane środki - wszystko to było w mieszkaniu 23-latka z Inowrocławia. Trafił do aresztu.
Policjanci z Inowrocławia od dłuższego czasu pracowali nad tą sprawą.
- Gdy funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem procederu narkotykowego mieli pewność, że 23-latek jest uwikłany w narkotyki, wkroczyli do jego mieszkania na Osiedlu Rąbin. Znaleźli kilogram tak zwanego kryształu, prawie 200 gramów suszu roślinnego, wagę oraz gotówkę - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji. -Wynik badań laboratoryjnych wykazał, że mamy do czynienia z substancją psychoaktywną w postaci 3-CMC oraz marihuaną - dodaje.
Inowrocławianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.