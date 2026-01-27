Paczkomatem wysyłał narkotyki. 44-latek został złapany na gorącym uczynku [zdjęcia, wideo]

2026-01-27, 09:58  Redakcja
44-latek z powiatu świeckiego wysyłał narkotyki paczkomatem. Teraz może spędzić w więzieniu 12 lat/fot. materiały policyjne

Nawet 12 lat może spędzić w więzieniu mieszkaniec powiatu świeckiego, który w paczkomacie nadawał przesyłki z narkotykami. 44-latek został zatrzymany przez policję w momencie przeprowadzania tego nielegalnego procederu.

Sprawa ma swój początek we wrześniu ubiegłego roku. Policjanci z Chełmna dostali informację, że na terenie powiatu chełmińskiego oraz świeckiego w różnych paczkomatach nadawane są paczki z narkotykami. Sprawcę udało się złapać na gorącym uczynku w czwartek (22 stycznia). Mężczyzna zdołał nadać cztery paczki z nielegalną zawartością do paczkomatu, a kolejne cztery miał przy sobie.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali do mieszkania 44-latka, zabezpieczyli tam ponad kilogram suszu roślinnego, ponad sześć kilogramów kryształu i ponad 50 000 tabletek extasy. Dodatkowo policjanci zajęli gotówkę w kwocie prawie 34 500 złotych, 6400 euro, a także w innych walutach.

Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Na wniosek prokuratury z Chełmna, sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Teraz czeka go rozprawa przed sądem.

44-latek z powiatu świeckiego wysyłał narkotyki paczkomatem. Teraz może spędzić w więzieniu 12 lat/wideo materiały policyjne

