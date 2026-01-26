Wypadki, zamarznięta sieć trakcyjna, zamknięte szkoły. Ciężki dzień w regionie - aktualizacja [zdjęcia, wideo]

2026-01-26, 20:40 Redakcja/Tatiana Adonis/Michał Zaręba

Wypadek w powiecie radziejowskim/ fot. KPP Radziejów

Drogi i chodniki pokryte są lodem. Zamarzają sieci trakcyjne - kolejowa i tramwajowa, jest problem z dojazdem uczniów do szkół. Niżej relacjonujemy zimowe usterki na Kujawach i Pomorzu.

W regionie utrzymują się się trudne warunki na drogach. 26 stycznia od rana na kujawsko-pomorskich trasach doszło do około 30 kolizji i wypadków.



- Do najpoważniejszego doszło rano w Śliwicach. Tam w wyniku zderzenia dwóch busów dziewięć osób zostało rannych. Również rano, w Otorowie koło Bydgoszczy, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trzy osoby trafiły do szpitala. Pozostałe zdarzenia drogowe nie były już tak groźne - przekazała nam Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.





Dodatkowo strażacy interweniowali także przy blisko 30 zdarzeniach medycznych. Pomagali osobom, które po upadkach doznały złamań rąk i nóg. Ze względu na długi czas oczekiwania na karetkę konieczne było udzielanie pierwszej pomocy, zabezpieczanie urazów i ochrona poszkodowanych przed wychłodzeniem.





Przed godz. 9:00 w powiecie grudziądzkim przewrócił się autobus - zdjęcia niżej . Było też zderzenie dwóch busów na wylocie ze Śliwic w stronę Czerska. Droga jest zablokowana. Dziewięć osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitali. Dwie osoby są w stanie ciężkim (uraz kręgosłupa i głowy). - zdjęcia niżej .

W Mierucinku w powiecie mogileńskim bus wpadł do rowu.

Jedna osoba została poszkodowana w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Jeżewie, w powiecie świeckim. W tym samym powiecie, w Serocku zderzyły się dwie osobówki. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Dwie ciężarówki wpadły do przydrożnego rowu - doszło do tego w miejscowości Rudzk Mały, w powiecie radziejowskim oraz w miejscowości Sierniki, w powiecie nakielskim.

Do poważnego wypadku doszło także w Otorowie pod Bydgoszczą. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowane zostały trzy osoby. Aby wydostać kierowcę jednego z rozbitych pojazdów, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. - zdjęcia niżej

Awaria sieci trakcyjnej na stacji Bydgoszcz Główna. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu pociągów. Wiadomo, że został odwołany pociąg InterCity „Kujawiak” relacji Bydgoszcz Główna – Lublin Główny. Podróżnym umożliwiono przejazd innymi składami.

W związku z alertami IMGW dotyczącymi marznących opadów deszczu w całym kraju występują utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed podróżą warto sprawdzić rozkład jazdy oraz zapoznać się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu składów.

Trudna sytuacja pogodowa przyczyniła się do odwołania zajęć w ok. 135 kujawsko-pomorskich szkołach.

Awaria wodociągowa w Toruniu. Bez wody byli mieszkańcy ulicy Ślusarskiej. Usunięto ją ok. godz. 14. Niżej wideo z miejsca usterki.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy z powodu pogody odwołuje spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej, działającego przy Bibliotece Głównej bydgoskiej WiMBP. Miało się odbyć w poniedziałek, o godz. 16:00.

Bydgoska Policja odwołuje wydarzenie pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” – zimowe działania profilaktyczne w Myślęcinku. Zajęcia dla uczniów były zaplanowane na wtorek 27 stycznia.

Grupa Frbus poinformowała, że z trudnymi warunkami drogowymi autobusy linii 401, 403 i 405 mogą być opóźnione albo odwołane, a STBus Bydgoszcz do czasu poprawy stanu drogi zawiesił kursowanie na trasie Nakło - Bydgoszcz przez Potulice.





Jak informują radziejowscy policjanci - zablokowana jest gminna droga w miejscowości Dobre Wieś, po tym jak ciężarówka uderzyła w ogrodzenie posesji i stanęła w poprzek jezdni. Miejsce to zabezpieczają policjanci, do czasu usunięcia pojazdu (stan na godz. 14) - zdjęcia niżej.





Bydgoscy drogowcy informują o możliwych opóźnieniach w kursowaniu tramwajów w Fordonie. Problemy będą na liniach nr 3, 5, 7, 10 i 11. Zamarza sieć trakcyjna.