Grudziądz ma bazę pełną sprzętu na wypadek kataklizmu. Magazyn jest już otwarty [zdjęcia]

2026-01-26, 12:14  Marcin Doliński/Redakcja
W Grudziądzu otwarto magazyn ochrony ludności sfinansowany z budżetu państwa/fot. Marcin Doliński

W Grudziądzu otwarto magazyn ochrony ludności sfinansowany z budżetu państwa/fot. Marcin Doliński

W Grudziądzu otwarto magazyn ochrony ludności. Jego powstanie sfinansowano z budżetu państwa. W pomieszczeniu o powierzchni kilkuset metrów znajdują się samochody, łodzie ratownicze, agregaty, pompy czy łopaty. Wyposażenie kosztowało prawie 12 mln złotych

- Rok 2025 i mamy 0,3 procent PKB brutto na bezpieczeństwo i ochronę ludności. To jest blisko 30 miliardów złotych - mówił w Grudziądzu Tomasz Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodał, że województwo kujawsko-pomorskie w zeszłym roku otrzymało alokację w blisko 244 milionów złotych.

Miasto Grudziądz na wyposażenie magazynu ochrony ludności dostało około 12 milionów złotych. Za te pieniądze zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły-pilarki.

W tym roku do województwa kujawsko-pomorskiego na ochronę ludności ma trafić prawie 270 mln złotych.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński Zakupiono dwa pojazdy kwatermistrzowskie, łódź, umundurowanie, zestawy namiotowe różnej wielkości, agregaty prądotwórcze, pompy, rękawy powodziowe, łopaty, kilofy, piły pilarki/fot. Marcin Doliński

Region

