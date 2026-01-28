Będą podwyżki za egzaminy na prawo jazdy. Jest nowy cennik dla wszystkich kategorii
Po roku od ostatniej będzie kolejna podwyżka cen egzaminów na prawo jazdy w regionie. Więcej zapłacimy i za część teoretyczną, i za praktyczną.
Za część teoretyczną egzaminu, niezależnie od kategorii, będzie trzeba zapłacić 59 zł. Za część praktyczną - 239 złotych zapłacą ci, którzy usiłują zdobyć uprawnienia m.in. na kierowanie samochodami osobowymi, busami czy ciągnikami. Najwięcej zapłacą ci, którzy chcą prowadzić pojazdy z przyczepami lub autobusy. Dla nich kwota za egzamin praktyczny wzrośnie do 298 zł.
Zapytaliśmy kursantów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, co sądzą o podwyżkach.
Szczegółowy cennik poniżej (wg projektu uchwały przegłosowanej przez radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 stycznia)
- 59 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
- 239 zł – za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
- 298 zł – za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.