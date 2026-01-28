Będą podwyżki za egzaminy na prawo jazdy. Jest nowy cennik dla wszystkich kategorii

2026-01-28, 06:50 Dorota Witt

Zmiany cen za egzaminy na prawo jazdy mogą zacząć obowiązywać w lutym/fot. Henryk Żyłkowski

Po roku od ostatniej będzie kolejna podwyżka cen egzaminów na prawo jazdy w regionie. Więcej zapłacimy i za część teoretyczną, i za praktyczną.

Za część teoretyczną egzaminu, niezależnie od kategorii, będzie trzeba zapłacić 59 zł. Za część praktyczną - 239 złotych zapłacą ci, którzy usiłują zdobyć uprawnienia m.in. na kierowanie samochodami osobowymi, busami czy ciągnikami. Najwięcej zapłacą ci, którzy chcą prowadzić pojazdy z przyczepami lub autobusy. Dla nich kwota za egzamin praktyczny wzrośnie do 298 zł.



Zapytaliśmy kursantów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, co sądzą o podwyżkach.





- Nie powinno ich być. Jeżeli ktoś oblewa na placu i płaci tyle samo, co, gdyby oblał na mieście, to chyba jest coś nie tak. Na prawo jazdy na ciągnik 350 zł jest za poprawkę. Przede wszystkim powinien się zmienić sposób przeprowadzania egzaminów, bo wielu ludzi nerwowo nie wytrzymuje. Powinna być możliwość próby na placu, a dopiero potem rozpoczynałby się właściwy egzamin. O samej cenie na egzaminie się raczej nie myśli, chyba że już 15 raz z rzędu się podchodzi, to może tak - mówiła mama kursantki, która trzeci raz podeszła do egzaminu na prawo jazdy kategorii T.





- Robię prawo jazdy na przyczepę. Teraz płacę 230 zł, to przystępna cena. O podwyżkach pierwsze słyszę! - mówił kursant, zdający w Bydgoszczy.





