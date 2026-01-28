Będą podwyżki za egzaminy na prawo jazdy. Jest nowy cennik dla wszystkich kategorii

2026-01-28, 06:50  Dorota Witt
Zmiany cen za egzaminy na prawo jazdy mogą zacząć obowiązywać w lutym/fot. Henryk Żyłkowski

Zmiany cen za egzaminy na prawo jazdy mogą zacząć obowiązywać w lutym/fot. Henryk Żyłkowski

Po roku od ostatniej będzie kolejna podwyżka cen egzaminów na prawo jazdy w regionie. Więcej zapłacimy i za część teoretyczną, i za praktyczną.

Za część teoretyczną egzaminu, niezależnie od kategorii, będzie trzeba zapłacić 59 zł. Za część praktyczną - 239 złotych zapłacą ci, którzy usiłują zdobyć uprawnienia m.in. na kierowanie samochodami osobowymi, busami czy ciągnikami. Najwięcej zapłacą ci, którzy chcą prowadzić pojazdy z przyczepami lub autobusy. Dla nich kwota za egzamin praktyczny wzrośnie do 298 zł.

Zapytaliśmy kursantów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, co sądzą o podwyżkach.

- Nie powinno ich być. Jeżeli ktoś oblewa na placu i płaci tyle samo, co, gdyby oblał na mieście, to chyba jest coś nie tak. Na prawo jazdy na ciągnik 350 zł jest za poprawkę. Przede wszystkim powinien się zmienić sposób przeprowadzania egzaminów, bo wielu ludzi nerwowo nie wytrzymuje. Powinna być możliwość próby na placu, a dopiero potem rozpoczynałby się właściwy egzamin. O samej cenie na egzaminie się raczej nie myśli, chyba że już 15 raz z rzędu się podchodzi, to może tak - mówiła mama kursantki, która trzeci raz podeszła do egzaminu na prawo jazdy kategorii T.

- Robię prawo jazdy na przyczepę. Teraz płacę 230 zł, to przystępna cena. O podwyżkach pierwsze słyszę! - mówił kursant, zdający w Bydgoszczy.

Uchwała, jaką przegłosowali radni wojewódzcy wejdzie w życiu najwcześniej w połowie lutego.

Szczegółowy cennik poniżej (wg projektu uchwały przegłosowanej przez radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 stycznia)

  • 59 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;
  • 239 zł – za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem;
  • 298 zł – za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.
Więcej w relacji Doroty Witt

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz

Region

Maciej Maciejewski w Rozmowie Dnia PR PiK: Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać

Maciej Maciejewski w „Rozmowie Dnia" PR PiK: Teraz jest dobry moment dla kolei. Trzeba to wykorzystać

2026-01-28, 09:00
Wybory w Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Wiemy, kto stania na czele lokalnych struktur

Wybory w Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Wiemy, kto stania na czele lokalnych struktur

2026-01-28, 07:53
W powiecie radziejowskim wystąpiło kolejne ognisko rzekomego pomoru drobiu

W powiecie radziejowskim wystąpiło kolejne ognisko rzekomego pomoru drobiu

2026-01-28, 07:50
Płonął budynek w Słupówku. Strażacy walczyli o uratowanie pobliskiego domu

Płonął budynek w Słupówku. Strażacy walczyli o uratowanie pobliskiego domu

2026-01-27, 20:26
Kłótnia o budowę biogazowni i kompostowni na sesji Rady Miasta w Ciechocinku

Kłótnia o budowę biogazowni i kompostowni na sesji Rady Miasta w Ciechocinku

2026-01-27, 20:21
Kradzież skarbonki wolontariuszowi WOŚP w Grudziądzu. Podejrzany usłyszał zarzut

Kradzież skarbonki wolontariuszowi WOŚP w Grudziądzu. Podejrzany usłyszał zarzut

2026-01-27, 19:39
Po śmierci podopiecznej DPS-u we Włocławku radni PiS żądają ujawnienia wyników kontroli

Po śmierci podopiecznej DPS-u we Włocławku radni PiS żądają ujawnienia wyników kontroli

2026-01-27, 19:10
Nerwowo na sesji w Inowrocławiu. Część obrad nagrała i wrzuciła do sieci jedna z radnych [wideo]

Nerwowo na sesji w Inowrocławiu. Część obrad nagrała i wrzuciła do sieci jedna z radnych [wideo]

2026-01-27, 18:30
Tu się nie płacze. Już po premierze głośnego audiodokumentu Polskiego Radia PiK [POSŁUCHAJ]

„Tu się nie płacze". Już po premierze głośnego audiodokumentu Polskiego Radia PiK [POSŁUCHAJ!]

2026-01-27, 18:00

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę