17-latkowie będą mogli prowadzić samochód. W życie wchodzą nowe przepisy

2026-03-03, 07:50  Natasza Trzebuchowska/BN
17-latkowie będą mogli prowadzić samochód. W życie wchodzą nowe przepisy/fot. Henryk Żyłkowski/Archiwum

17-latkowie będą mogli usiąść za kółkiem. Nowe przepisy wchodzą w życie 3 marca. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić.

Najważniejszym warunkiem, by 17-latek mógł kierować pojazdem będzie to, że przez 6 miesięcy taka osoba musi jeździć z osobą towarzyszącą. Musi ona mieć min. 25 lat, od co najmniej pięciu mieć aktywne prawo jazdy i być całkowicie trzeźwa.

Jakie zdanie w tej sprawie mają przyszli kierowcy? - Mam 16 lat i myślę, że podejdę do tego egzaminu — mówi jeden z nich. - Samo prawo jazdy od 17 lat jest okej, ale średnio, że trzeba jeździć z osobą dorosłą — usłyszała reporterka Polskiego Radia PiK. — Od doświadczonych kierowców można się trochę nauczyć, więc nie jest to takie głupie — dodaje kolejny potencjalny przyszły kierowca.

— Trzy miesiące przed 17. urodzinami kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie na prawo jazdy kategorii B — mówi Andrzej Gross, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. — Miesiąc przed urodzinami może przystąpić do egzaminu i jeśli go zda, to w momencie osiągnięcia 17. roku życia otrzymuje prawo jazdy, a po ukończeniu 18 lat ani nie będzie musiał jeździć z pasażerem, ani wykonywać żadnych innych dodatkowych czynności — będzie już pełnoprawnym kierowcą — dodaje.

Nowe przepisy mają zmniejszyć problem wykluczenia komunikacyjnego i poprawić bezpieczeństwo na drogach — podaje resort infrastruktury. Prawo jazdy do ukończenia 18. roku życia będzie ważne wyłącznie na terenie Polski.

