17-latkowie będą mogli prowadzić samochód. W życie wchodzą nowe przepisy/fot. Henryk Żyłkowski/Archiwum
17-latkowie będą mogli usiąść za kółkiem. Nowe przepisy wchodzą w życie 3 marca. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić.
Najważniejszym warunkiem, by 17-latek mógł kierować pojazdem będzie to, że przez 6 miesięcy taka osoba musi jeździć z osobą towarzyszącą. Musi ona mieć min. 25 lat, od co najmniej pięciu mieć aktywne prawo jazdy i być całkowicie trzeźwa.
Jakie zdanie w tej sprawie mają przyszli kierowcy? - Mam 16 lat i myślę, że podejdę do tego egzaminu — mówi jeden z nich. - Samo prawo jazdy od 17 lat jest okej, ale średnio, że trzeba jeździć z osobą dorosłą — usłyszała reporterka Polskiego Radia PiK. — Od doświadczonych kierowców można się trochę nauczyć, więc nie jest to takie głupie — dodaje kolejny potencjalny przyszły kierowca.
— Trzy miesiące przed 17. urodzinami kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie na prawo jazdy kategorii B — mówi Andrzej Gross, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. — Miesiąc przed urodzinami może przystąpić do egzaminu i jeśli go zda, to w momencie osiągnięcia 17. roku życia otrzymuje prawo jazdy, a po ukończeniu 18 lat ani nie będzie musiał jeździć z pasażerem, ani wykonywać żadnych innych dodatkowych czynności — będzie już pełnoprawnym kierowcą — dodaje.
Nowe przepisy mają zmniejszyć problem wykluczenia komunikacyjnego i poprawić bezpieczeństwo na drogach — podaje resort infrastruktury. Prawo jazdy do ukończenia 18. roku życia będzie ważne wyłącznie na terenie Polski.
Mówią bydgoscy uczniowie oraz Andrzej Gross, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę