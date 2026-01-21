Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

2026-01-21, 13:50  Redakcja
38-latka straciła prawo jazdy po tym, jak ponownie dopuściła się przekroczenia prędkości/fot. mat. policyjne KPP w Świeciu

38-latka straciła prawo jazdy po tym, jak ponownie dopuściła się przekroczenia prędkości/fot. mat. policyjne KPP w Świeciu

38-letnia mieszkanka powiatu świeckiego przekroczyła prędkość o 51 km/h. Została zatrzymana w miejscowości Sulnowo.

Kierująca skodą została poddana kontroli prędkości prowadzonej na drodze wojewódzkiej w miejscowości Sulnowo (pow. świecki). W obszarze zabudowanym jechała aż 101 km/h. W związku z rażącym naruszeniem przepisów funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 38-letniej mieszkance powiatu.

Podczas kontroli okazało się, że kobieta popełniła wykroczenie w warunkach „recydywy”, co oznacza, że już wcześniej dopuściła się podobnego naruszenia przepisów. O dalszych konsekwencjach prawnych zdecyduje sąd, do którego policjanci skierowali wniosek o ukaranie.

Region

Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

Smród w części Inowrocławia. Miasto i miejskie spółki mają sposób, by go wyeliminować

2026-01-21, 12:52
Zdrowy Dzień Babci i Dziadka w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

2026-01-21, 12:01
Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

Strażacy proszą o pomoc. Pilnie potrzebna krew dla strażaka z Bydgoszczy

2026-01-21, 11:20
Polacy korzystają z chińskich samochodów. Cezary Graul: Zachowajmy ostrożność [Rozmowa Dnia]

Polacy korzystają z chińskich samochodów. Cezary Graul: Zachowajmy ostrożność [Rozmowa Dnia]

2026-01-21, 08:59
Czujniki dymu i tlenku węgla mogą uratować życie. Mieszkańcy regionu dostaną je za darmo

Czujniki dymu i tlenku węgla mogą uratować życie. Mieszkańcy regionu dostaną je za darmo

2026-01-21, 08:30
Babcie i Dziadkowie są zaproszeni na badania W środę czekają na Was w NFZ

Babcie i Dziadkowie są zaproszeni na badania! W środę czekają na Was w NFZ!

2026-01-21, 07:55
Promują miasto przez sport, literaturę, dobroczynność. Za to nagradza prezydent Torunia

Promują miasto przez sport, literaturę, dobroczynność. Za to nagradza prezydent Torunia

2026-01-21, 07:00
Okupanci odeszli bez walki. 81 lat temu wojska niemieckie opuściły Włocławek

Okupanci odeszli bez walki. 81 lat temu wojska niemieckie opuściły Włocławek

2026-01-20, 20:00
Czy ten wyręb był pod zabudowę Toruński ratusz ucina plotki krążące po rzezi drzew

Czy ten wyręb był pod zabudowę? Toruński ratusz ucina plotki krążące po rzezi drzew

2026-01-20, 19:46

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę