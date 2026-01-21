Kolejny raz przekroczyła prędkość. 38-latka straciła prawo jazdy, jest wniosek o ukaranie

2026-01-21, 13:50 Redakcja

38-latka straciła prawo jazdy po tym, jak ponownie dopuściła się przekroczenia prędkości/fot. mat. policyjne KPP w Świeciu

38-letnia mieszkanka powiatu świeckiego przekroczyła prędkość o 51 km/h. Została zatrzymana w miejscowości Sulnowo.

Kierująca skodą została poddana kontroli prędkości prowadzonej na drodze wojewódzkiej w miejscowości Sulnowo (pow. świecki). W obszarze zabudowanym jechała aż 101 km/h. W związku z rażącym naruszeniem przepisów funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 38-letniej mieszkance powiatu.



Podczas kontroli okazało się, że kobieta popełniła wykroczenie w warunkach „recydywy”, co oznacza, że już wcześniej dopuściła się podobnego naruszenia przepisów. O dalszych konsekwencjach prawnych zdecyduje sąd, do którego policjanci skierowali wniosek o ukaranie.