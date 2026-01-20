Strażacy, policjanci i członkowie specjalnej grupy szukali nocą dwóch mężczyzn. Jeden nie przeżył

2026-01-20, 10:30 Monika Siwak/Redakcja

Ratownicy szukali dwóch mężczyzn w mroźną noc. Życia jednego nie udało się uratować/ Fot. Archiwum

Poszukiwania na terenie Bydgoszczy i Łochowa prowadzili policjanci, strażacy i grupa ratownictwa Bizon.

Dwie osoby zaginęły w nocy z 19 na 20 stycznia. 0 godzinie 21.30 w Łochowie w gminie Białe Błota rozpoczęły się wspólne poszukiwania mężczyzny, który przebywał gdzieś w terenie - na mrozie.



- Po niecałych dwóch godzinach udało się odnaleźć tego poszukiwanego - mówi mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy komendy miejskiej PSP w Bydgoszczy. - Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i odwieziony do jednego z bydgoskich szpitali. Tuż przed północą otrzymaliśmy kolejną prośbę. Tym razem zgłoszenie dotyczyło Bydgoszczy, ratownicy rozpoczęli akcję na ul. Żeglarskiej. Tam również poszukiwali zaginionego mężczyzny. Po około półtorej godziny otrzymaliśmy informację, że mężczyzna został odnaleziony, ale niestety nie żyje - dodaje.



Został znaleziony na terenie ogródków działkowych.