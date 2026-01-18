Samochód był dla niego całym światem. Auto spłonęło, rusza pomoc dla bydgoszczanina

2026-01-18, 20:07  Agata Raczek/Redakcja
Spalony samochód pana Janusza/fot. pomagam.pl

Spalony samochód pana Janusza/fot. pomagam.pl

W niedzielę rano przy ul. Boya Żeleńskiego w Bydgoszczy spłonął samochód. W aucie pomieszkiwał pan Janusz, który stracił dach nad głową.

Sprawa poruszyła bydgoszczanina Marcina Jankowskiego, który zorganizował zbiórkę w Internecie. Spotkał się też z panem Januszem.

- Pan pozwolił sobie pomóc w ten sposób, że uruchomiliśmy dla niego zbiórkę – opowiada. - Pan by chciał bardzo mieszkać w samochodzie, teraz nie wiemy, co dalej, zależy ile uda się zebrać. Może ten samochód mu „zregenerować”, ocieplić styropianem, czy kupić nowy, bo do tego, by poszedł do hotelu na razie nie udało nam się go namówić. Spróbujemy jeszcze raz, jedziemy do niego z pizzą. Pan chce koniecznie mieszkać w samochodzie, mówi że tam jest całe jego życie, boi się go zostawić, więc jeszcze nie wiemy, jak mu pomożemy.

W pożarze spaleniu uległ nie tylko samochód, ale także skuter oraz przyczepka. Uszkodzony został także zaparkowany obok bus.

Marcin Jankowski poinformował wieczorem, że jeszcze dziś podstawiony zostanie dla pana Janusza tymczasowy samochód. Udostępnił go właściciel jednego z komisów samochodowych.

Pana Janusza można wesprzeć TUTAJ.

Mówi Marcin Jankowski

Bydgoszcz

Region

Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu

Nie żyje komendant komisariatu w Nowem. „Był funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu”

2026-01-18, 20:48
Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

Kossak sprzedany za 59 tys. zł, a spinki Donalda Tuska za 9 tys. Po Balu Marszałkowskim [zdjęcia]

2026-01-18, 18:29
Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

2026-01-18, 16:54
Dobroczynność nie ma ceny W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

Dobroczynność nie ma ceny! W tym sklepie towaru jest mnóstwo, a płaci się grosze

2026-01-18, 15:25
Pęknięte rury, mieszkańcy bez wody. Awarie wodociągowe w Bydgoszczy i Inowrocławiu

Pęknięte rury, mieszkańcy bez wody. Awarie wodociągowe w Bydgoszczy i Inowrocławiu

2026-01-18, 14:05
Przelewają pieniądze na twoje konto i proszą o zwrot. Nowa metoda oszustów

Przelewają pieniądze na twoje konto i proszą o zwrot. Nowa metoda oszustów!

2026-01-18, 10:45
Palił się samochód ciężarowy na drodze ekspresowej S10 niedaleko Torunia [zdjęcia]

Palił się samochód ciężarowy na drodze ekspresowej S10 niedaleko Torunia [zdjęcia]

2026-01-18, 09:01
Bezradność może zaszkodzić. Włocławek zaprosił mieszkańców na szkolenia proobronne

Bezradność może zaszkodzić. Włocławek zaprosił mieszkańców na szkolenia proobronne

2026-01-18, 08:00
Dobra zabawa i szczytny cel. Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu [wideo, zdjęcia]

Dobra zabawa i szczytny cel. Marszałkowski Bal Dobroczynny w Toruniu [wideo, zdjęcia]

2026-01-17, 20:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę