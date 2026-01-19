Ależ historia w Bydgoszczy! Pożar samochodu pana Janusza uruchomił falę pomocy

Pan Janusz przy spalonym aucie. Obok samochód, który otrzymał od jednego z właścicieli bydgoskich komisów. / Fot. Agata Raczek

Bydgoszczan poruszyła historia pana Janusza, osoby w kryzysie bezdomności, który pomieszkiwał w swoim aucie. Gdy samochód spłonął, szybko postanowiono mu pomóc.

Jak informowaliśmy już wcześniej zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Marcin Jankowski - inicjator pomocy przekazał Polskiemu Radiu PiK, że dodatkowo jeszcze w niedzielę (18.01.) podstawiono dla pana Janusza samochód.

- Nasz znajomy, który jest właścicielem jednego z komisów w Bydgoszczy, postanowił go przekazać. Auto zatankujemy, aby pan Janusz mógł się w nim ogrzać - mówi Marcin Jankowski. - Zbiórka wciąż trwa. Jeśli uda się uzbierać większą kwotę, to może uda się kupić jakiegoś kampera lub przyczepkę campingową, aby mężczyzna zamieszkał w miarę godnych warunkach.

Link do zbiórki TUTAJ. Wpłacono już ponad 5.400 zł

Mówi Marcin Jankowski

