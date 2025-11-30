W sobotnim pożarze rodzina straciła nowy dom i cały dobytek. Gmina Kruszwica i szkoła ogłaszają zbiórkę [zdjęcia]

W miejscowości Sukowy spłonął dom. Rodzina ocalała, ale straciła całe mienie. Jest zbiórka/fot. OSP Jeziora Wielkie/Facebook
Dom w miejscowości Sukowy zaczął się palić w sobotę, po godz. 12:00. Z ogniem walczyło 13 jednostek straży pożarnej - także OSP. Budynek jest zniszczony. Poszkodowani to 6-osobowa rodzina, w tym troje małych dzieci. Gmina zapowiada pomoc i prosi o nią także innych.
Jak zawiadamia OSP Jeziora Wielkie, podczas dojazdu pierwszych jednostek na miejsce akcji, pożar był już mocno rozwinięty. „Podczas prowadzonych działań dowożono wodę z hydrantów z odpowiednim ciśnieniem wody, znacznie oddalonych od miejsca zdarzenia. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do ewakuacji pozostałego mienia i rozebrania spalonej konstrukcji dachowej w której w dalszym ciągu pojawiały się zarzewia ognia."
Gmina Kruszwica opublikowała w swoich mediach społecznościowych apel:
„Szanowni Mieszkańcy, dzisiaj spłonął nowy dom rodziny z terenu naszej gminy. W pożarze stracili absolutnie wszystko – ubrania, meble, wyposażenie i rzeczy codziennego użytku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale rodzina została bez dachu nad głową i podstawowych rzeczy. Rodzina została tymczasowo przyjęta przez życzliwe osoby, ale wsparcie jest pilnie potrzebne. Jako samorząd wykorzystamy wszystkie dostępne prawem możliwości, by pomóc rodzinie stanąć na nogi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy – i więcej, jeśli tylko będzie to możliwe. Informacje o miejscu przekazywania darów oraz dalszych formach wsparcia będziemy przekazywać na bieżąco. Dziękujemy wszystkim, którzy okażą pomoc. Razem możemy naprawdę wiele."
Z podobną inicjatywą wystąpiła Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Ryża w Racicach.
„Drodzy Rodzice, Sympatycy szkoły. Jutro (w niedzielę), w godzinach 14-16 można dostarczyć dary dla pogorzelców. Wszystko poza ubraniami będzie mile widziane. Od poniedziałku, w godzinach 7-18 można również przekazać dary. Na korytarzu szkolnym będzie także puszka na materialną pomoc."
