Groźnie wyglądający wypadek z udziałem wozu straży pożarnej na obwodnicy Kowala

2025-11-27, 14:07 Marek Ledwosiński

Policjanci z drogówki uznali, że winny jest kierowca strażak/fot. Archiwum

Nikt nie został ranny, ale dwa samochody osobowe są rozbite. Do wypadku z udziałem wozu straży pożarnej doszło w czwartek na obwodnicy Kowala (powiat włocławski).

Strażacy-ochotnicy z podwłocławskiego Kowala jechali do zdarzenia. Mieli włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Na obwodnicy Kowala wjechali na czerwonym świetle na skrzyżowanie z szosą, łączącą Kowal z Gołaszewem. Tu staranowali samochód osobowy, który zignorował sygnały pojazdu uprzywilejowanego i - mając zielone światło - wjechał na skrzyżowanie.



Siła uderzenia była ogromna. Osobówka odbiła się od wozu pożarniczego i uderzyła w kolejny samochód osobowy, jadący tą trasą. Nikomu nic się nie stało, ale oba samochody osobowe są rozbite.



Policjanci z drogówki uznali, że winny jest kierowca strażak. Jego pojazd miał włączone sygnały, ale i tak kierowca powinien respektować ogólne przepisy ruchu drogowego i ustąpić pierwszeństwa osobówce, która miała zielone światło. Kierowca wozu strażackiego dostał mandat. Odrębną kwestia to uzasadnienie włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych - okazało się, że strażacy jechali po to, by usunąć z szosy powalony konar.



Sprawę oceniła już Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Jej zdaniem, włączenie sygnałów było w pełni uzasadnione.