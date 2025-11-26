Wypadki i kolizje w całym regionie. Uwaga na trudne warunki na drogach!

2025-11-26, 20:43  Redakcja
W większości zdarzeń drogowych brały udziały samochody ciężarowe. Poruszanie się po drogach - z uwagi na warunki pogodowe - jest utrudnione.

Około godz. 19.30 oblodzoną DK 10 w Lubiczu Górnym zablokowały ciężarówki. Do podobnej sytuacji doszło przed godz. 20 na DK 15 w Gronowie (między Toruniem a Brodnicą). Na tej samej drodze, ale w Żabienku ciężarówka zjechała z jezdni i zablokowała przejazd. Trzeba korzystać z objazdu przez Mogilno. 

Wcześniej, bo po godz. 18, samochód ciężarowy uderzył w bariery. Doszło do tego na autostradzie A1 w kierunku Łodzi - między włocławskimi węzłami Północ i Zachód. Jedna osoba w tym zdarzeniu została ranna.

Kujawsko-pomorscy strażacy od godz. 8 do 22 odnotowali 21 interwencji związanych ze zdarzeniami drogowymi. Mają sporo pracy związanej z opadami. Aktualnie prowadzonych jest prawie 40 akcji polegających głównie na usuwaniu połamanych pod naporem ciężkiego śniegu gałęzi.

Region

