IMGW ostrzega: W Kujawsko-Pomorskiem na drogach i chodnikach będzie ślisko i ma padać śnieg

2025-11-26, 15:15 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Obfite opady śniegu mają się pojawić w nocy od godz. 2 do 6 w południowo-wschodniej części województwa. Ma spaść od 20 do 25 centymetrów śniegu.

W powiatach tucholskim i sępoleńskim temperatura spadnie poniżej 0 (miejscami do -2 stopni) co spowoduje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu.



Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18 do jutra, do godz. 8 rano.