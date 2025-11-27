Trasa Wągrowiec-Damasławek: wypadek karetki pogotowia. Nie żyje kierowca ambulansu [wideo, zdjęcia]

2025-11-27, 15:22 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Trasa Wągrowiec-Damasławek: wypadek z udziałem karetki pogotowia. Nie żyje kierowca ambulansu/fot. OSP Damasławek

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano, na drodze wojewódzkiej nr 251 (Wągrowiec-Damasławek). W pojeździe znajdowały się cztery osoby: dwóch ratowników i dwóch pacjentów.

- Podjęto akcję ratunkową, jednakże kierującego ambulansem 67-latka, pomimo wytężonych działań ratowników nie udało się uratować. Zginął na miejscu. Trzy pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitali: dwie do Wągrowca, a jedna - lotniczym pogotowiem ratunkowym - do Bydgoszczy - przekazał st. asp. Dominik Zieliński, oficer prasowy KPP Wągrowiec.

- Warunki atmosferyczne i stan drogi mogły przyczynić się do tego, że pojazd wpadł w poślizg i kierowca nie mógł go opanować.



Samochód uderzył w drzewo. Pojazd został zabezpieczony przez prokuraturę. Zostanie powołany biegły, który oceni to, czy stan jezdni przyczynił się do wypadku.



Droga Wojewódzka numer 251 (Wągrowiec-Damasławek) koło Ludwikowa była całkowicie nieprzejezdna. W Łeknie i Niemczynie samochody kierowane były na objazdy. Obecne nie ma już utrudnień.



