Zima dotarła do naszego regionu. Na kujawsko-pomorskich drogach niebezpiecznie [zdjęcia]

Trasa Bydgoszcz-Inowrocław w podbydgoskiej Brzozie/fot. Magdalena Gill
Do czwartku (27 listopada). do godziny 06:00 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne związane z opadami śniegu. Skutki zimowej aury widać już na regionalnych drogach.
Od wczesnego poranka w całym regionie służby mają dużo pracy. W miejscowości Kolonia Ustrońska Mała (pow. włocławski) samochód ciężarowy wjechał na pas rozdzielający obie strony jezdni na A1. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zdecydowano o zamknięciu jezdni w kierunku Gdańska oraz o wyznaczeniu objazdu. Przed godz. 8:00 otwarty dla ruchu został pas wolny. Utrudnienia zakończyły się.
Auto dachowało w miejscowości Tur (pow. nakielski), kolejne zaś w Sitnie (pow. wąbrzeski). W Krobi (pow. toruński) samochód wjechał w płot, a na DK 10, na wysokości miejscowości Mała Wólka (pow. lipnowski), ciężarówka wpadła do rowu. Z kolei w Ostromecku (pow. bydgoski) ciężarówka wpadła w poślizg i zablokowała drogę, w wyniku czego tworzył się nawet 5-kilometrowy korek. W Chrośnej (pow. bydgoski) mężczyzna wpadł w poślizg i uderzył w latarnię. W Witkowie (pow. toruński) auto wylądowało na boku. Utrudnienia w ruchu są w Podgórzynie (pow. żniński). Tam zderzyły się 2 samochody osobowe, droga jest zablokowana.
W Bydgoszczy - jak informuje ZDMiKP - na ulice wyjechało od rana 12 solarek. Część z nich nadal jest w terenie.
Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. - W ciągu ostatniej doby pracowało 1420 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowała w środę rano.
