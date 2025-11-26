Nie boją się wskoczyć w ogień. Wyjątkowi policjanci wyróżnieni „Kryształowymi Sercami” [zdjęcia]

2025-11-26, 16:47 Damian Klich/Redakcja

Ósma edycja gali „Kryształowe Serce” odbyła się na UKW/fot. Izabela Langner

Aż 80 policjantów w naszym regionie otrzymało „Kryształowe Serca” za to, że uratowali komuś zdrowie lub życie.

Pięciu mundurowym wręczono duże „Kryształowe Serce”, ponieważ zostali wyróżnieni już kolejny raz. Z kolei 75 policjantów otrzymało małą wersję tej nagrody.



- To policjanci, którzy wyprowadzali ludzi z pożarów, ratowali dziecko, które wskoczyło do wody, w czasie wolnym od służby udzielili pomocy osobie poszkodowanej, a także funkcjonariusz, który, jadąc do pracy, zatrzymał się na miejscu wypadku drogowego, wyciągnął osoby poszkodowane i udzielił im pierwszej pomocy - mł. insp. Piotr Kujawa, przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



St. sierż. Karol Wiciński z KPP w Lipnie pochwalił się dwoma „Kryształowymi Sercami”.



- Pierwsze za udzielenie pomocy - wyciągnięcie starszego mężczyzny z płonącego domu, drugie za udzielenie pomocy kobiecie, która była w ciężkim stanie psychicznym - mówi. - To jest taki moment, w którym nie myślimy o tym, co nam się stanie. Myślimy o tym, żeby w jak najkrótszym czasie uratować taką osobę.



Ósma edycja tej gali odbyła się w auli UKW w Bydgoszczy.