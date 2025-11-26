Przetarg na budowę kolejnego odcinka S10. Michał Sztybel: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony

Wojewoda Michał Sztybel zapowiedział ogłoszenie przetargu na budowę drogi S10/fot. Tatiana Adonis
- Jeszcze w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę S10 w kierunku Szczecina. Mowa o 44 km drogi. Przetarg będzie dotyczył dwóch odcinków - do Nakła i z Nakła - zapowiedział Michał Sztybel.
Wojewoda przedstawił również radnym informację dotyczącą działalności administracji rządowej na terenie miasta. Mówił m.in. o planowanej na bydgoskim lotnisku bazie wojskowej czy budowie nowej jednostki strażaków na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W ramach inwestycji powstaną m.in. cztery węzły drogowe (Sadki, Nakło, Ślesin, Kruszyn), 21 obiektów inżynierskich i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych.
Co więcej, opracowywana jest też budowa ponad 55-kilometrowego odcinka S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Jest podzielona na cztery etapy: Bydgoszcz Południe – Emilianowo, Emilianowo – Solec Kujawski, Solec Kujawski – Toruń Zachód oraz Toruń Zachód – Toruń Południe. W przypadku tego ostatniego cały czas trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Michał Sztybel liczy na to, że uda się to na początku przyszłego roku. - Czekam jeszcze na jeden dokument z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o postanowieniu uzgodnienia projektu. Później trzeba będzie dopełnić formalności, poinformować strony i przełożyć konkretną decyzję na papier. Myślę, że uda się wszystko załatwić do początku roku, by prace budowlane mogły się toczyć na pełnym froncie drogi S10 - mówił wojewoda.
Docelowo trasa S10 będzie miała ok. 400 km długości i połączy województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.
