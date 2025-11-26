Zakrwawiony mężczyzna w bydgoskim Fordonie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

2025-11-26, 11:30  Damian Klich/Redakcja
Trzeci zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu/fot. Ilustracyjnie

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - taki zarzut postawiono trzem zatrzymanym w związku z okaleczeniem 38-latka na osiedlu Bajka w bydgoskim Fordonie.

Mężczyźni zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia w bydgoskiej prokuraturze w środę (26 listopada). Nie przyznali się do winy. Bydgoski sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla sprawców. - To jest zgodne z tym, o co wnioskowaliśmy, a więc zagrożeniem bardzo surowymi konsekwencjami. Za ten czyn grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności i to już stanowi samoistną przesłankę do zastosowania takiego środka. W grę wchodzi jeszcze obawa matactwa i nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań. Ponadto ich wyjaśnienia są rozbieżne, a więc możliwe, że aresztowani będą na siebie wpływać. Z tego powodu nie możemy dokładnie powiedzieć, jak wyglądało to zdarzenie. W trakcie postępowania przygotowawczego, po analizie wszystkich zebranych dowodów będziemy dążyć do ustalenia jednoznacznego przebiegu tej sytuacji - mówiła prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak.

Przypomnijmy, ciężko ranny mężczyzna znalazł się w szpitalu w stanie krytycznym. Podejrzanym grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Mówi prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak

