Mężczyzna z ranami ciętymi znaleziony pod blokiem w bydgoskim Fordonie. Jego stan jest ciężki

2025-11-24, 10:03  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Fot. Ilustracyjnie

Fot. Ilustracyjnie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (23 listopada) w Fordonie, w Bydgoszczy. Mężczyzna żyje, obecnie znajduje się w szpitalu.

Tej nocy informacja rozeszła się w sieci. Mieszkańcy pisali o obecności policjantów i prokuratury na osiedlu Bajka, gdzie doszło do zdarzenia. Tymczasem prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak potwierdziła informację w rozmowie z Radiem PiK. Poinformowała, że znaleziony mężczyzna żyje, chociaż jego stan jest ciężki.

- Pod jednym z bloków znaleziono wykrwawiającego się mężczyznę. Miał rany cięte ciała i został natychmiast zabrany do szpitala, w którym przeszedł operację. W tej chwili jego stan jest określany jako bardzo ciężki. Oczekujemy na informację ze szpitala, aby poznać rodzaj i charakter obrażeń. Postępowanie będziemy prowadzi w kierunku artykułu 156, czyli ciężkiego uszczerbku na zdrowia. Zostały zatrzymane dwie osoby, które podejrzewane są o związek ze sprawą. Na ten moment są nietrzeźwe, więc nie jest możliwe wykonanie czynności procesowych - mówiła.

Na razie nie wiadomo, kim jest mężczyzna. Jak informuje prokuratura - nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Kolejne informacje przekazała nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy. - Tuż po godzinie 17:00 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zakrwawionego mężczyzny, mającego znajdować się przed blokiem przy ulicy Brzechwy w Bydgoszczy. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Fordonu, którzy zastali rannego i nieprzytomnego 38-latka. Funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pierwszej pomocy, a załoga pogotowia zabrała go do szpitala. Do sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni. Funkcjonariusze ustalają, jaki jest ich udział w zdarzeniu. W tej sprawie policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w kierunku ciężkiego uszkodzenia ciała.

Mówiła prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak

Mówiła nadkom. Lidia Kowalska

Bydgoszcz

Region

Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [galeria]

Miał przy sobie ponad 2,5 kilograma narkotyków. Toruńscy policjanci zatrzymali handlarza [galeria]

2025-11-24, 13:30
Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

2025-11-24, 12:55
Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

Robot wyciął raka. Pierwsza taka operacja ginekologiczna w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy

2025-11-24, 11:21
Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

2025-11-24, 10:02
Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci Politolog z UKW w Rozmowie Dnia

Jak weryfikować treści publikowane przez polityków w sieci? Politolog z UKW w „Rozmowie Dnia”

2025-11-24, 08:50
Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

Joanna Kondrat z Przemyśla, laureatką konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu

2025-11-24, 07:50
W całej Polsce ruszyła akcja Tor. Będzie więcej patroli w okolicach linii kolejowych. Znamy szczegóły

W całej Polsce ruszyła akcja „Tor". Będzie więcej patroli w okolicach linii kolejowych. Znamy szczegóły

2025-11-24, 06:50
Pod Bydgoszczą spłonęło auto. W Jagodowie samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się

Pod Bydgoszczą spłonęło auto. W Jagodowie samochód osobowy uderzył w drzewo i zapalił się

2025-11-23, 22:00
Niepodległościowe strzelanie w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

„Niepodległościowe strzelanie” w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

2025-11-23, 21:10

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę