Mężczyzna znalazł się pod wagonem tramwaju. Policyjne śledztwo po tragedii w Fordonie

2025-10-30, 11:21 Redakcja

Wypadek w bydgoskim Fordonie/fot. materiały policji

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają przyczyny i okoliczności środowego wypadku, do którego doszło na przystanku tramwajowym przy ul. Andersa w Bydgoszczy. Śmierć na miejscu poniósł mężczyzna, policjanci ustalają jego tożsamość.

W środę około godz. 21:38 dyżurny bydgoskiej komendy miejskiej przyjął zgłoszenie o potrąceniu osoby leżącej na torowisku przy ulicy Andersa w Bydgoszczy.



- Natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole z komisariatu w Fordonie oraz z wydziału ruchu drogowego – informuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że do zdarzenia doszło w rejonie przystanku tramwajowego „Łoskoń”, gdzie - z nieznanych przyczyn - mężczyzna leżał na torowisku. W wyniku uderzenia znalazł się pod wagonem tramwaju. Niestety poniósł śmierć na miejscu.



Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamery monitoringu, znajdującej wewnątrz pojazdu. Motorniczy był trzeźwy. - Teraz policjanci prowadzą, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia, a także ustalenia tożsamości ofiary wypadku – informuje nadkom. Kowalska.