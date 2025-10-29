Zginął przygnieciony przez maszynę. Po śmierci pracownika betoniarni w Inowrocławiu

2025-10-29, 15:46 Marcin Glapiak/Redakcja

Do wypadku doszło 24 października. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja i prokurator oraz Państwowa Inspekcja Pracy

Znamy okoliczności śmierci 55-letniego mężczyzny, który kilka dni temu zmarł w czasie pracy w jednej z inowrocławskich betoniarni.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pracownik został przygnieciony przez ładowarkę, doznając wielonarządowych obrażeń. - Prowadzimy sprawę w kierunku narażenia pracownika na utratę życia, czyli artykuł 220. oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, to artykuł 155. - mówił prokurator rejonowy w Inowrocławiu Tomasz Czerwiński. - Na obecnym etapie dokonano oględzin miejsca zdarzenia i ładowarki, pod którą wpadł pracownik.



Na tę chwilę wiadomo, że operator był trzeźwy. Zabezpieczono dokumentację pracowniczą. W sprawie ma zostać powołany biegły z dziedziny BHP, który zbada zbada między innymi, czy pracownicy - zarówno operator ładowarki i zmarły - byli odpowiednio przeszkoleni. Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny. Jej szczegółowe wyniki mają być znane za kilka tygodni.



