Przechodziła przez jezdnię, ale nie przez pasy. Śmiertelny wypadek w Rypinie
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek wieczorem, przy ul. Nowe Osiedle w Rypinie. W wyniku potrącenia zginęła 68-letnia piesza.
Policjanci wstępnie ustalili, że 23-letni kierowca samochodu osobowego marki Opel Astra uderzył w 68-letnia pieszą, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety, w wyniku tego zdarzenia piesza zmarła w szpitalu. Kierowca samochodu był trzeźwy.
Rypińscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnej przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona.