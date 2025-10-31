Przechodziła przez jezdnię, ale nie przez pasy. Śmiertelny wypadek w Rypinie

2025-10-31, 13:30 Redakcja

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 68-letniej kobiet, którą potrącił samochodów w Rypinie/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek wieczorem, przy ul. Nowe Osiedle w Rypinie. W wyniku potrącenia zginęła 68-letnia piesza.

Policjanci wstępnie ustalili, że 23-letni kierowca samochodu osobowego marki Opel Astra uderzył w 68-letnia pieszą, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety, w wyniku tego zdarzenia piesza zmarła w szpitalu. Kierowca samochodu był trzeźwy.



Rypińscy policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnej przyczyny tego tragicznego zdarzenia.



Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza w okresie jesiennym, kiedy widoczność jest znacznie ograniczona.