Wypadek dwóch samochodów na DK 15 pod Strzelnem. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

2025-11-02, 15:44 Redakcja / Tatiana Adonis

Do wypadku doszło na DK 15 pod Strzelnem. / Fot. OSP Strzelno

Do zdarzenia doszło w miejscowości Busewo. Trzy ranne osoby, które zostały uwolnione z pojazdów, zostały zabrane do szpitala.

Według wstępnych ustaleń policji zawinił mieszkaniec Torunia. 18-latek wyjeżdżając volkswagenem polo ze stacji paliw nie ustąpił pierwszeństwa jadącej drogą 27-latce i doprowadził do zderzenia z jej autem. Mężczyzna trafił do szpitala. Kobiecie podróżującej fordem oraz pasażerce jadącej ze sprawcą wypadku nic się nie stało.



Przez dwie godziny ruch był utrudniony, zorganizowano objazdy. Teraz trasa jest przejezdna.



