Wypadek w Mogilnie. Jego przyczyny będzie musiał prawdopodobnie wyjaśnić sąd
Na ul. Poznańskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba trafiła na konsultacje do szpitala.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący od strony Żabna 29-latek, zjechał volkswagenem passatem z drogi i uderzył, w jadącą z przeciwnej strony, toyotę, którą podróżowała 39-letnia kobieta z 11-letnią córką.
Wiadomo, też że z posesji po stronie jadącego volkswagena wyjeżdżał citroen. Na ile i czy w ogóle kierowca tego auta przyczynił się do niebezpiecznego manewru 29-latka - to będzie przedmiotem postępowanie. Wiadomo, że na konsultacje do szpitala trafiła kobieta wraz z córką.
Do wypadku doszło także na drodze wojewódzkiej nr 560 w Puszczy Rządowej w powiecie rypińskim, gdzie dachował samochód. Ranny został 24-letni mężczyzna.