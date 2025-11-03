Dziesięć wypadków, 51 pijanych kierowców. Po policyjnej akcji na Wszystkich Świętych

2025-11-03, 10:40 Redakcja

Policjanci patrolowali okolice cmentarzy w regionie/fot. materiały policji

Kończą się działania służb związane z okresem Wszystkich Świętych 2025. Policjanci przez ostatnie dni pracowali w okolicach cmentarzy w regionie.

Podczas minionego weekendu na drogach województwa doszło do 10 wypadków drogowych, w których 18 osób zostało rannych. Policjanci nie odnotowali żadnego wypadku śmiertelnego. W ubiegłym roku w tym samym czasie doszło do pięciu wypadków drogowych, w których nikt nie zginął, ale siedem osób zostało rannych.



- Niestety funkcjonariusze, pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zatrzymali do kontroli aż 51 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę wcześniej spożywając alkohol. W ubiegłym roku takich kierujących ujawniono 60 – informuje kom. Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Polski w Bydgoszczy.



Działania funkcjonariuszy trwały w całej Polsce od piątku, a zakończą się w poniedziałek (3 listopada). - Jest to czas wytężonej pracy wielu służb, bo jak zawsze funkcjonariusze „drogówki" wspierani są przez mundurowych innych pionów, a także Żandarmerię Wojskową, strażników miejskich, gminnych oraz funkcjonariuszy WITD – informuje policjant. - Wszyscy służą pomocą i informacją, a jednocześnie dbają, by w zatłoczonych miejscach nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń.



Dużo pracy mieli policjanci ruchu drogowego, którzy pomagali kierowcom pokonywać najbardziej newralgiczne miejsca. Mieszkańcy regionu, przyzwyczajeni do tymczasowych rozwiązań, chętnie korzystali też z komunikacji miejskiej.