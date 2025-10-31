„Drogówka” z Włocławka kontrolowała taksówki. Pod lupą znalazło się łącznie 40 pojazdów

2025-10-31, 21:41 Agnieszka Marszał/Redakcja

Policjanci skontrolowali 40 taksówek na terenie Włocławka/fot.: KMP we Włocławku

Włocławskie taksówki pod lupą mundurowych. Policjanci z włocławskiego ruchu drogowego wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili na terenie miasta kontrole pod hasłem „TAXI”.

Mundurowi sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierujących i ich trzeźwość, a także licencje na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób taksówką. Celem było zapewnienie bezpieczeństwa klientom i wyeliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.



Podczas działań funkcjonariusze ruchu drogowego i inspekcji transportu drogowego skontrolowali 40 pojazdów „TAXI”, w jednym przypadku zatrzymali dowód rejestracyjny za brak badań technicznych i na kierowcę nałożyli mandat karny. Policjanci zapowiadają kolejne takie kontrole, a jednocześnie apelują do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów i zachowanie na drogach ostrożności.