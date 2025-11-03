Kobieta zasłabła podczas prac na cmentarzu. Teraz dziękuje policjantom, którzy jej pomogli

2025-11-03, 15:38 Redakcja

Policjanci pomogli starszej kobiecie i wezwali karetkę/fot. materiały policji

Do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu wpłynęły wyjątkowe podziękowania. Jedna z mieszkanek dziękowała policjantom za pomoc, życzliwość i troskę.

W miniony czwartek asp. szt. Tomasz Muchewicz oraz sierż. szt. Patryk Łukaszewski pełnili służbę w rejonie cmentarza w Golubiu-Dobrzyniu.



- Podczas jazdy radiowozem zauważyli, że macha do nich kobieta. Gdy się zatrzymali, kobieta powiedziała im, że na cmentarzu, podczas porządkowania grobów, zasłabła starsza pani, przewróciła się i straciła przytomność – relacjonuje asp. szt. Katarzyna Wilangowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu. - Mundurowi natychmiast pobiegli we wskazanym kierunku, udzielili kobiecie pierwszej pomocy i wezwali karetkę. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji, pomoc przyszła na czas.



Mieszkanka miasta, po badaniach lekarskich, została przekazana pod opiekę rodzinie. W poniedziałek przesłała list z podziękowaniami dla policjantów.





