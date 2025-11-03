Wciąż czuć gaz w Toruniu. Trwa naprawa gazociągu na osiedlu Na Skarpie

2025-11-03, 13:15 Michał Zaręba/PAP/Redakcja

W Toruniu trwa naprawa uszkodzonego gazociągu/fot. Michał Zaręba

W poniedziałek rozpoczęła się wymiana uszkodzonej części gazociągu w Toruniu. Jak przekazał nam rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa, planowane są ograniczenia w dostawie gazu do dwóch odbiorców - nie są to jednak budynki mieszkalne.

Na miejscu był nasz reporter Michał Zaręba. Trwa tam naprawa uszkodzonego gazociągu i - jak komentują mieszkańcy - na osiedlu wciąż czuć gaz. - Po zakończeniu dzisiejszych prac spółka zleci wymianę zanieczyszczonego gruntu. Miejsce powinno być zasypane do końca tygodnia – zapowiada rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa.



Jak informowaliśmy, w sobotę o godzinie 17.50 dyspozytor z zakładu gazowniczego w Bydgoszczy przyjął informację od przechodnia, który wyczuł woń gazu. – Skierowaliśmy tam brygadę pogotowia gazowego z Torunia i brygadę awaryjną z Bydgoszczy. Zostało powiadomione Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu potwierdziliśmy obecność metanu. Przed godziną 19 państwowa straż pożarna i policja wstrzymały ruch kołowy i tramwajowy na ulicy Ślaskiego – powiedział w sobotę wieczorem rzecznik prasowy PSG.



W nocy z soboty na niedzielę zlokalizowano miejsce awarii, zabezpieczono je i zlikwidowano wyciek gazu. W sobotę wieczorem w Toruniu doszło do zamknięcia skrzyżowania ul. Lubickiej i Ślaskiego, gdzie nastąpił wyciek. Przez całą noc na miejscu działały służby PSG.



Obecnie ruch kołowy i tramwajowy w okolicy awarii odbywa się już normalnie.