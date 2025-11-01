Wyciek gazu w Toruniu: Gazociąg już uszczelniony. Kursy tramwajów przywrócono [zdjęcia / aktualizacja]

2025-11-01, 21:04  Michał Zaręba/PAP/Redakcja
Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Michał Zaręba

Chwile grozy przeżyli w sobotę (1.11) mieszkańcy toruńskiego osiedla Na Skarpie, gdzie doszło do rozszczelnienia gazociągu. Zapach metanu był wyczuwalny w powietrzu.

- O godzi 17.50 dyspozytor oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy przyjął zgłoszenie od przychodnia, który wyczuł silną woń gazu na skrzyżowaniu ulic Szosa Lubicka i Ludwika Ślaskiego w Toruniu - przekazał rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa, Paweł Wiszniewski. - Na miejsce została skierowana brygada pogotowia gazowego z gazowni w Torunia oraz brygada awaryjna oddziału z Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nasze jednostki potwierdziły obecność metanu we wskazanym miejscu. Przed godz. 19 straż pożarna i policja wstrzymały ruch tramwajowy oraz ruch kołowy na ul. Ślaskiego. Przy torowisku zostanie wykonany wykop, żeby ustalić źródło wycieku.

W nocy służby zlokalizowały miejsce wycieku gazu. Chodziło o ulicę Łyskowskiego. Wykop został odgrodzony. Pogotowie gazowe uszczelniło gazociąg. W związku z tym wstrzymane tramwaje linii nr 1, 5 i 6 wróciły od niedzielnego poranka (2.11). na swoje stare trasy.

- W niedzielę (2.11), co 3 godziny, miejsce będzie kontrolowane, a poniedziałek zostanie wymieniona uszkodzona część gazociągu - informuje Polska Spółka Gazownictwa.

Nie ma przerw w dostawach paliwa dla odbiorców.

Mówi Paweł Wiszniewski, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa

Wyciek gazu w Toruniu. Ulica Ślaskiego jest zablokowana. Nie kursują tramwaje/fot. Robert Duliński Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Robert Duliński Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Robert Duliński Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Robert Duliński Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Michał Zaręba Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Michał Zaręba Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Michał Zaręba Podczas wycieku gazu w Toruniu zablokowane ulicę Ślaskiego. Kursy tramwajów wstrzymano. / Fot. Michał Zaręba

