Bydgoszcz. Dwie osoby poparzone podczas nocnego pożaru hali magazynowej warsztatu wulkanizacyjnego

2025-11-02, 09:54  Damian Klich / Redakcja
Pożar gasiło 6 zastępów straży pożarnej. / Fot. OSP Solec Kujawski

Odgłosy wybuchów słyszeli mieszkańcy Bydgoszczy na ulicy Toruńskiej w niedzielę (1.11) około godz. 22. Pożar pojawił się w pobliżu zakładów Chemwik.

W środku płonęły butle z acetylenem i propanem-butanem, a także sprzęt warsztatowy i samochód osobowy.

Pożar gasiło 6 zastępów straży pożarnej. Dwie osoby zostały poparzone. Akcja zakończyła się około północy.

