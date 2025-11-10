Przypadek czy podpalenie? Nad ranem we Włocławku spłonęło kilka samochodów

2025-11-10, 15:17 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku spłonęło pięć samochodów

Kolejny tajemniczy pożar samochodów we Włocławku. Tym razem w ogniu stanęło łącznie aż pięć pojazdów. Dwa auta spłonęły całkowicie.

Ogień pojawił się o czwartej nad ranem na parkingu warsztatu samochodowego przy ulicy Brackiej. W płomieniach stanęło auto dostawcze i osobowe. Tych samochodów nie udało się uratować. Zanim przyjechali strażacy pożar przeniósł się na trzy kolejne samochody, zaparkowane w pobliżu. Te wozy ugasili strażacy, ale pojazdy są i tak poważnie uszkodzone.



Postępowanie w tej sprawie prowadzi włocławska policja. Wiele przemawia za tym, że przyczyną ognia było umyślne podpalenie.