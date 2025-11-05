Bydgoski hotel płonie, ewakuacja gości i pracowników. Na szczęście to były ćwiczenia [zdjęcia]

2025-11-05, 16:09  Agata Raczek/Redakcja
Ewakuacja gości i pracowników bydgoskiego hotelu Pozyton/fot. Izabela Langner

Pożar na drugim piętrze Hotelu Pozyton przy Centrum Onkologii, ewakuacja gości i personelu - taki był scenariusz ćwiczeń bezpieczeństwa pożarowego w Bydgoszczy.

Wydarzenie miało charakter symulacji i objęło swoim zakresem działania personelu hotelowego, obsady „Apteki przy Onkologii" oraz wybranych służb technicznych Centrum Onkologii. W przedsięwzięciu wzięli też udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy:

- Mamy zameldowane 73 osoby, ewakuowano 27 hotelowych gości i 13 pracowników – opowiadała jedna z pracownic.

- Ćwiczenia są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa, podczas nich można było sprawdzić zachowanie gości hotelowych oraz personelu, czyli osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo gości – mówił Ryszard kapitan Marcin Łyszcz, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Region

