Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia „terytorialsów” w gminie Łubianka [zdjęcia]

2025-10-14, 10:59 Redakcja

Ćwiczenia „terytorialsów” z regionu w gminie Łubianka/fot.: 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili ćwiczenie z zakresu reagowania kryzysowego w rejonie Bazy Paliw należącej do PERN S.A. Scenariusz zakładał wybuch pożaru.

10 października na terenie Bazy Paliw PERN w Zamku Bierzgłowskim w gminie Łubianka odbyło się kompleksowe ćwiczenie z zakresu reagowania kryzysowego. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez 8. Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej (8 K-PBOT) oraz dzięki uprzejmości Gminy Łubianka i Zarządu Spółki PERN S.A. udział wzięły służby ratownicze, policja, administracja samorządowa, Lasy Państwowe oraz Żandarmeria Wojskowa.



– Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w sytuacjach zagrożenia – podkreślił kpt. Paweł Banasiak, oficer Prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Na początku żołnierze skoncentrowali się na neutralizacji zagrożenia ze strony grup dywersyjnych, które zagrażały obiektowi ważnemu dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Scenariusz ćwiczenia zakładał dynamiczny rozwój zdarzeń o charakterze dywersyjnym w czasie wojny. W wyniku ataku z użyciem dronów i środków wybuchowych doszło do pożaru na terenie Bazy Paliw.



– Jednostki Państwowej Straży Pożarnej natychmiast rozpoczęły działania, jednak ze względu na skalę i charakter zagrożenia (grupy dywersyjne uniemożliwiały gaszenie pożaru) wójt gminy Łubianka wystąpił o wsparcie do Dowódcy 81. Batalionu Lekkiej Piechoty z Torunia, będącego częścią 8. K-PBOT – opisał kpt. Banasiak.



Końcowym etapem szkolenia była ewakuacja drogą powietrzną rannego żołnierza podczas wymiany ognia, przeprowadzona zgodnie z procedurą MEDEVAC. Realizacja tego etapu była możliwa dzięki wsparciu 56. Bazy Lotniczej z Inowrocławia.



Żołnierze 8. K-PBOT zostali skierowani do rejonu zdarzenia, gdzie wspierali działania służb ratowniczych. Ich zadaniem było prowadzenie rozpoznania sytuacji (zestaw BSP Fly Eye dawał podgląd miejsca działań w czasie rzeczywistym), pomoc w zabezpieczeniu terenu oraz funkcjonariuszy PSP podczas gaszenia pożaru, a także zapewnienie wsparcia logistycznego i organizacyjnego w działaniach ewakuacyjnych.



Ppłk Daniel Siudak, Dowódca 81. Batalionu Lekkiej Piechoty podkreślił znaczenie wspólnych ćwiczeń dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu: „Moi żołnierze są przygotowani do wsparcia społeczności lokalnych w sytuacjach kryzysowych. Wspólne ćwiczenia ze służbami ratowniczymi pozwalają nam doskonalić współpracę i budować realne zdolności reagowania na różne typy zagrożeń”.