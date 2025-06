Terytorialsi uczyli, jak pomóc rannemu. „Edukacja z wojskiem” w Bydgoszczy

2025-06-17, 17:01 Wiktor Sobociński/Redakcja

„Edukacja z wojskiem” w Bydgoszczy/fot. Wiktor Sobociński

Jak zachować się w razie wypadku? Ilu żołnierzy może być transportowanych w wojskowym ambulansie? Na te i wiele innych pytań poznali odpowiedź uczniowie z bydgoskiej Szkoły Podstawowej nr 2 za sprawą projektu „Edukacja z wojskiem”.

- Jest ogromne zainteresowanie zarówno dyrektorów, jak i uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach - mówi o projekcie jego wojewódzki koordynator, podporucznik Julia Rozworowska-Wolańska z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT.



- Są dwa moduły teoretyczne, w których nacisk kładzie się przede wszystkim na bezpieczeństwo i jego różne odmiany - wyjaśnia.



Na praktycznych zajęciach dzieci uczą się co robić, np. gdy doszło do wypadku na rowerze lub na hulajnodze. – Co trzeba zrobić, żeby udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu - opisuje.



Dla dzieci atrakcją było wejście do ambulansu. - Fajne były te realistyczne rany - mówi jeden z uczniów. - Bardzo mi się podobało reanimowanie, bo można było sprawdzić, czy dobrze to robisz - komentowało inne dziecko.



Do programu zgłosiło się 150 szkół. W zajęciach biorą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także z kilku jednostek liniowych naszego województwa.