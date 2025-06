Organizacje i fundacje chcą wyprzedzić kryzys. Już teraz łączą siły z wojewodą

2025-06-23, 17:05 Wiktor Sobociński/Redakcja

Wojewoda Michał Sztybel podpisał pierwsze porozumienia dotyczące działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w czasie kryzysu/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Michał Sztybel podpisał pierwsze porozumienia dotyczące działań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w czasie kryzysu. Pozwolą one na oszacowanie zasobów zarówno ludzkich, gotowych do niesienia pomocy w przypadku zagrożenia, jak i materialnych w postaci sprzętów, budynków i innych elementów niezbędnych w nagłych sytuacjach zagrożenia.

- To doświadczenie uczy, dlatego chcemy, jako państwo, stworzyć system ochrony ludności, bo nie ma sytuacji takiej, w której instytucje państwowe poradzą sobie w 100 procentach bez wsparcia organizacji pozarządowych. Dzisiejsze porozumienia, które podpisujemy stanowią pewną podstawę, początek działań i pozwalają nam na określenie zasobów, tak by administracja rządowa wiedziała czym dysponuje - mówił wojewoda Michał Sztybel, zapowiadając szeroka współpracę zarówno w przypadku stanów klęsk żywiołowych, gdzie niezbędna jest pomoc fizyczna, a także w kwestii budowania etosu gotowości do poświęcenia i niesienia pomocy.



- Dla nas to zaszczyt, że jako pierwsi możemy podpisywać takie porozumienia. Jako ratownicy wodni jesteśmy ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc w naszym zakresie na pewno będzie udzielanie pierwszej pomocy i prowadzenie ewakuacji w sytuacjach kryzysowych - mówił Maciej Banachowski, Prezes Zarządu WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Głos zabrała również Monika Miłowska, Prezeska Fundacji To.Proste oraz pomysłodawczyni projektu Mapuj Pomoc. - Od 3 lat Sieć monitoruje działania ponad 5 tysięcy organizacji na terenie całego kraju. Porozumienia pomagają lepiej koordynować działania pomocowe i zwiększają widoczność różnych form wsparcia.



Dodała, że często te małe organizacje mając dobrze rozwiniętą sieć kontaktów i duże zaufanie, stają się głównymi aktorami. - Cieszę się, że dzięki podpisanemu porozumieniu będziemy wszyscy nawzajem się widzieć – pomoc psychologiczna, prawna, żywnościowa, ale i magazynowa będzie mogła być prowadzona w bardziej skoordynowany sposób. Jeśli będziemy patrzeć na siebie, jak na partnerów, to jest większa szansa, że nikt nie zostanie sam - podkreślała Monika Miłowska.



Na koniec głos zabrał Ireneusz Nitkiewicz, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który podkreślał znaczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i charytatywnymi.

- Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne są organizacje pozarządowe. Patrząc na doświadczenia minionych kryzysów, ale i na obecną sytuację geopolityczną rozumiemy, że budowanie odporności społecznej to biegła i ścisła współpraca administracji rządowej każdego szczebla z organizacjami pozarządowymi, które tak doskonale wypełniają zadania budowania odporności społecznej - mówił Ireneusz Nitkiewicz, który zachęcał inne organizacje pozarządowe w województwie kujawsko-pomorskim do współpracy i kontaktu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.







Pierwsze porozumienia zostały podpisane z sześcioma organizacjami:





WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP im. Mikołaja Kopernika

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Caritas Diecezji Toruńskiej

Fundacja To.Proste (Mapuj Pomoc)