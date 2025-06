Więcej opiekunów z organizacji pozarządowych. Ministerstwo promuje nowy program

2025-06-16, 19:26 Marek Ledwosiński/Redakcja

Organizatorami wydarzenia była Małgorzata Baranowska Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Paweł Banasik Burmistrz Miasta Lipna oraz Fundacja Funduszu Współpracy/fot. umlipno.pl

Miasta i gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych dla osób samotnych i chorych. Oferuje to ministerialny program pod nazwą ,,Premia społeczna''. Samorządowcom z powiatu lipnowskiego temat przybliżała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Małgorzata Baranowska.

- „Premia społeczna" polega na dofinansowaniu samorządu w usługach opiekuńczych. To są granty do 500 tysięcy złotych dla jednego samorządu. Każdy samorząd, każdy Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki, ale niejednokrotnie te opiekunki po prostu nie dają rady, gdyż potrzebujących jest więcej, niż mamy zatrudnionych osób - tłumaczyła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Małgorzata Baranowska.



Idea jest taka, by osoby schorowane, samotne, starsze, zostawić jak najdłużej się da w ich środowisku, w przyjaznym otoczeniu, oczywiście pod opieką, ale nie samorządu, a organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, które będą finansowane z puli tego programu.



Gminy muszą spełnić właśnie ten jeden ważny warunek: nie mogą samodzielnie zatrudnić dodatkowych opiekunów. Mogą jedynie zlecić usługi opiekuńcze, którejś z organizacji pozarządowych. W projekcie chodzi bowiem nie tylko o zwiększenie opieki, ale także o aktywizację pozarządówek.



Program będzie realizowany do 2027 roku. 23 czerwca rozpoczyna się kolejny nabór. W regionie kujawsko-pomorskim z takiego wsparcia skorzystać może 160 samorządów.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.