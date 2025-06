Są przeciw wiatrakom w gminie Dąbrowa Biskupia. Skarżą się, że nie wiedzieli o tych planach

W poniedziałek odbyło się na ten temat spotkanie z władzami gminy i przedstawicielami potencjalnego inwestora. - My, jako zwykli mieszkańcy, nie będziemy mieć z tego nic. Tylko zepsuty krajobraz, otoczenie i zdrowie. Uważam, że musimy temu się sprzeciwić - mówiła jedna z uczestniczek spotkania. - Nikt nie bierze pod uwagę naszego zdrowia, wartości naszych działek, naszych domów - niczego - komentowała inna osoba. - Kwestia hałasu - zadawałem na ten temat pytanie. Tłumaczono mi, że normy zostaną spełnione, ale nikt nam nie powie, jaka naprawdę będzie dokuczliwość takiego sąsiedztwa. Z tego, co ja się dowiadywałem, przy odpowiedniej prędkości wiatru ta odczuwalna dokuczliwość może przekraczać nawet ponad 1000 metrów - mówił kolejny mieszkaniec. - Są przygotowane i już uchwalone dwie uchwały Rady Gminy. Były to uchwały intencyjne. W tej chwili rozmawiamy z mieszkańcami o ewentualnych lokalizacjach tych wiatraków, natomiast mogę obiecać, że nie zrobimy nic wbrew naszemu społeczeństwu - zapewnił Marcin Filipiak, wójt gminy Dąbrowa Biskupia. Dodał, że radni mogą przyjąć uchwałę odwołującą uchwałę intencyjną. W planach są kolejne spotkania przedstawicieli inwestora i władz gminy z mieszkańcami - w tym już dzisiaj o 15:30. Więcej poniżej.

