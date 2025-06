Operacja: komunikacja. Toruń zlecił badania transportu publicznego. Będą jeździć, liczyć, mierzyć

Podpisano umowę na opracowanie dokumentu „Docelowy układ sieci publicznego transportu zbiorowego Metropolii Toruńskiej". - Mamy nadzieję, że w przeciągu kilkunastu najbliższych miesięcy otrzymamy zupełnie nowy model oddziaływania i funkcjonowania transportu miejskiego w tych dwóch komponentach, zarówno w granicach administracyjnych miasta Torunia, jaki poza nimi, na obszarze metropolitalnym - mówi prezydent Torunia, Paweł Gulewski. - Zostaną zbadane wszystkie kursy, wszystkich linii autobusowych i tramwajowych, również linii autobusowych regionalnych na obszarze Metropolii Toruńskiej - zapowiada Tomasz Szelągowski z firmy „TRAKO - Projekty Transportowe". - Nasi obserwatorzy będą przebywać wewnątrz autobusów i tramwajów i od początku każdego kursu, aż do końca trwania każdego kursu będą zliczać wszystkich pasażerów wsiadających i wysiadających na wszystkich przystankach pośrednich, a po ruszeniu autobusu czy tramwaju z przystanku będą ustalać bilans liczby pasażerów pozostających wewnątrz pojazdu. Badania będą prowadzone od początku października do końca listopada. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi ponad 665 tys. złotych. Prace nad dokumentem zostały podzielone na kilka etapów:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.