Wojskowy krwiobus pod siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej. Finał? Ponad 11 litrów krwi

2025-06-16, 17:41 Wiktor Sobociński/Redakcja

Mobilne wojskowe centrum krwiodawstwa zajechało przed siedzibą bydgoskiej Straży Miejskiej. Przez cztery godziny strażnicy i osoby cywilne mogły oddawać krew w ramach akcji zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

- Nasz kolega miał dziadka lekarza i postanowił, że chce pomóc osobom, które potrzebują krwi w czasie operacji. Założył przy Straży Miejskiej Klub Honorowych Dawców Krwi. To było już ponad 20 lat temu. Od tego czasu robimy regularnie trzy, cztery, a czasami nawet pięć razy w roku akcje zbiórki krwi w Straży Miejskiej w Bydgoszczy - mówi wiceprezes klubu, Sławomir Brzeziński. - Zazwyczaj na takiej akcji mamy około 30 dawców i z tych 30 dawców, ponad 20 to są nasi strażnicy i nasi pracownicy. Oni bardzo chętnie oddają krew.



- Chodzę regularnie, nie mam z tym problemu. Dobrze się czuję po oddaniu, więc jeśli mogę komuś pomóc z krwią, to po prostu ją oddaję. Jestem żołnierzem, dlatego przyszedłem do wojskowego centrum. Dzisiaj mija termin ośmiu tygodni od mojego poprzedniego oddania krwi...



Podczas akcji zebrano ponad 11 litrów krwi. W zbiórce udział wzięło łącznie 25 osób, z czego 15 to pracownicy bydgoskiej Straży Miejskiej.



Więcej w relacji Wiktora Sobocińskiego.