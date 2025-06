Tu odbierzesz pismo urzędowe o każdej porze dnia i nocy. Urzędomaty we Włocławku

2025-06-16, 06:54 Marek Ledwosiński/Redakcja

Urzędomaty przy budynkach Starostwa Powiatowego we Włocławku/fot. samorzad.gov.pl

Wyglądają jak paczkomaty. Działają podobnie, jednak nie dostarczają paczek z zakupami. Urzędomaty pojawiły się przy obydwu budynkach Starostwa Powiatowego we Włocławku.

W urzędomatach można pobrać pisma urzędowe, wysyłane przez Starostwo. Oszczędzają czas, bo czynne są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.



- Służą do tego, aby mieszkańcy w dogodnej dla siebie porze odebrali dokumenty, o które wcześniej złożyli stosowny wniosek do urzędu – tłumaczy sekretarz powiatu włocławskiego Małgorzata Kręcicka. - Dzięki nim mieszkańcy nie muszą tracić czasu chociażby na ewentualne kolejki, które mogą się pojawić.



Urzędomat działa tak samo, jak paczkomat. Obywatel dostaje wiadomość SMS z kodem - wpisuje go na klawiaturze urządzenia, wówczas automatycznie otwiera się skrzynka, w której jest urzędowa koperta, adresowana do obywatela. Aby skorzystać z tej formy odbioru dokumentów, należy złożyć stosowne oświadczenie przy składaniu wniosku.