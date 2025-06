Śmigłowce AH-64D Apache dotrą we wtorek do Inowrocławia. Odbierze je wicepremier

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz/fot. PAP/Krzysztof Świderski

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyjmie we wtorek w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem pierwsze śmigłowce uderzeniowe AH-64D Apache, które będą wykorzystywane przez Wojsko Polskie m.in. do szkoleń.

Śmigłowce przekazane zostaną Polsce w ramach zawartych w lutym w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem umów - Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania osiem śmigłowców AH-64D Apache. Te śmigłowce dotrą do Polski przed zamówionymi w zeszłym roku 96 sztukami Apache'y w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.

Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony; dostawy zamówionych dla polskiej armii "docelowych" 96 maszyn mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.



Pierwsze egzemplarze śmigłowców AH-64D Apache trafią do poddziałów 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, stacjonujących m.in. Inowrocławiu, gdzie prowadzone będzie szkolenie personelu latającego, technicznego i zabezpieczającego.



W ramach zawartej 13 sierpnia 2024 r. umowy wartej ok. 10 mld dolarów Polska ma otrzymać 96 nowoczesnych śmigłowców AH-64E Apache wraz z pakietem logistycznym (m.in. sprzęt do obsługi śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne) i szkoleniowym (szkolenia specjalistyczne i urządzenia treningowe dla pilotów i techników). Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych. Realizację dostaw przewidziano w latach 2028-2032.