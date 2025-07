Apache zdominowały inowrocławskie niebo! 20 pilotów bierze udział w lotach szkoleniowych [wideo]

2025-07-16, 13:19 Marcin Glapiak/Redakcja

Nad Inowrocławiem odbywają się loty szkoleniowe z wykorzystaniem śmigłowców Apache/fot: Krystian Makowski

Polscy piloci uczą się latać śmigłowcami Apache AH-64. W Pierwszej Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu rozpoczęły się loty szkoleniowe. Weźmie w nich udział 20 polskich pilotów.

– Aktualnie jesteśmy na etapie przeszkalania się z wersji śmigłowca, na której szkoliliśmy się w Stanach na wersję, którą otrzymaliśmy w ramach umowy leasingowej, czyli z wersji Eco na wersję Delta. To przeszkolenie ogranicza się do zapoznania z różnicami między tymi dwoma śmigłowcami, z zapoznaniem z charakterystyką wykonywania podstawowych manewrów pilotażowych. To będą loty głównie w rejonie nadlotniskowy, różne rodzaje startów lądowań – mówił jeden z pilotów.



– Zaczynałem przygodę z lotnictwem wojskowym na SW4 „Puszczyk” w szkole w Dęblinie. Następnie latałem na Mi-2, też w szkole, później też w jednostce. Moim ostatnim typem śmigłowca przed Apachem był Mi-24 – dodał.



Jak wygląda ten przeskok? – To zdecydowanie inny śmigłowiec, chociaż można powiedzieć, że porównywalnej klasie, aczkolwiek różnice są tutaj zdecydowanie zauważalne. Ogólnie mówiąc, wyposażenie. Ten śmigłowiec jest dużo bardziej nowoczesny od wersji Mi-24, które mamy do tej pory.



Przypomnijmy, loty szkoleniowe odbywają się na śmigłowcach leasingowanych. Polska kupiła 90 najnowszej wersji śmigłowców Apache AH-64E.