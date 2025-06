MON: Pierwsze śmigłowce Apache trafią w przyszłym tygodniu do Inowrocławia

- W przyszłym tygodniu będę je odbierał w Inowrocławiu, aby polscy piloci mogli się już szkolić - mówi wicepremier. Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania 8 śmigłowców. Maszyny zastąpią m.in. przestarzałe śmigłowce Mi-24. Nowoczesne śmigłowce szturmowe służą do wspierania wojsk lądowych, zwłaszcza jednostek pancernych. Są wyposażone w działko automatyczne oraz rakiety, które skutecznie niszczą cele naziemne. Szef MON poinformował również, że w Stanach Zjednoczonych zaczęła się produkcja myśliwców F-35 zamówionych przez polską armię. - Samoloty produkowane są od podstaw. W przyszłym roku zostaną przekazane Polsce, aby mogli na nich latać ci, którzy dziś uczestniczyli w uroczystym apelu - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. W Dęblinie Władysław Kosiniak-Kamysz brał udział w uroczystościach z okazji stulecia istnienia Lotniczej Akademii Wojskowej. Punktem kulminacyjnym jubileuszu była uroczysta zbiórka na placu przed dęblińskim garnizonem. Przypomnijmy, że w niedalekiej przyszłości do Polski trafi jeszcze 96 nowych śmigłowców, zamówionych przez MON w sierpniu zeszłego roku.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.